Correa, c'è anche il Napoli sul nuovo Aguero 

19:05 - In Argentina si dice sia il nuovo Aguero, ma per il Napoli potrebbe diventare il Lavezzi bis: stiamo parlando di Angel Correa. Bigon ha messo gli occhi sul giovanissimo attaccante del San Lorenzo che nonostante l'età di 18 anni costa già più di 10 milioni di euro. Il talento che milita nella squadra tifata da Papa Francesco, la stessa da cui arrivo il Pocho nel 2007, è pronto ad arrivare in Europa, ma attenzione alla concorrenza delle altre big.

Nei giorni scorsi l'Atletico Madrid sembrava a un passo da Correa, ma il discorso è ancora tutto aperto con anche Manchester City, Arsenal e Barcellona che monitorano la situazione. Il rischio per il Napoli è quello di un'asta che vedrebbe gli azzurri svantaggiati: già il prezzo di partenza è abbastanza elevato. Per questo motivo Bigon si sta muovendo sotto traccia per convincere il giovane ha sbarcare al San Paolo che per gli argentini ha sempre un certo fascino.

Intanto, però, c'è anche da risolvere immediatamente il problema portiere dopo l'infortunio di Rafael. Ricordate Fabian Carini? L'ex portiere di Inter, Juve e Cagliari adesso è in orbita Napoli. Data l'emergenza, la dirigenza partenopea sta cercando uno svincolato. L'uruguaiano - assieme all'ex Werder Brema Wiese - risponde ai requisiti. L'ultima esperienza risale allo scorso anno, quando giocava a Quito, in Ecuador. Carini ha anche passaporto comunitario.