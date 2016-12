Corinthians, Pato corre al San Paolo. Scambio di prestiti con Jadson 

13:16 - Storia di un amore mai nato. Pato e il Corinthians si lasciano, e neanche troppo bene. Nella notte è stata avviata una trattativa lampo con il San Paolo sulla base di uno scambio di prestiti con Jadson. Decisiva la volontà del giocatore che, dopo l'aggressione subita dalla squadra cinque giorni fa da parte di un centinaio di tifosi, ha chiesto di lasciare la società che ha prontamente accontentato il giocatore.

La situazione tra Alexandre Pato e i tifosi era ormai diventata incontrollabile. Pochi gol, prestazioni scadenti e uno sciagurato cucchiaio dal dischetto in Coppa del Brasile aveva portato al tracollo il rapporto con la tifoseria che avrebbe anche minacciato di "spezzargli una gamba". Così, il Papero, non ha neanche seguito la squadra impegnata nella sfida persa 2-0 contro il Bragantino e ha spinto per essere ceduto. La trattativa, svolta nella notte, ha trovato subito d'accordo i due club: scambio di prestiti con Jadson (30) fino a dicembre 2015. In giornata sono attese le visite mediche e le firme sui contratti. Pato non è l'unico in fuga da un ambiente divenuto insostenibile per molti giocatori; poche ore prima era stato ceduto il trequartista Douglas al Vasco, e anche Emerson Sheik e Romarinho sono sul piede di partenza. Insomma, un incubo dal quale tutti vogliono fuggire.