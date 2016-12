Cordata del Flamengo per avere Robihno, il Milan aspetta 

11:15 - Dopo Orlando e Cruzeiro, spunta un'altra ipotesi nel futuro di Robinho. L'attaccante è in uscita dal Milan, ma il suo ingaggio ha finora bloccato le pretendenti. L'ultima della lista, stando a quanto riporta Espn.com.br, è il Flamengo. Un dirigente avrebbe trovato una soluzione per avere Robinho: ottenere centomila euro da tre società diverse per i cinque mesi di prestito. Una cordata per aiutare il Flamengo a uscire dalla zona retrocessione.

Galliani è ancora in vacanza ma attende una chiamata decisiva per cedere l'ex Santos. Da quel momento il mercato del Milan potrebbe prendere forma. L'obiettivo principale resta sempre Alessio Cerci mentre l'alternativa, più economica ma meno affidabile, è il costaricano dell'Arsenal (l'anno scorso in prestito all'Olympiacos) Joel Campbell, che costa intorno ai 10 milioni di euro. Per adesso bisognerà attendere il via libera alla cordata (o colletta?) degli imprenditori-tifosi da parte dei presidenti del Flamengo Serpa Pinto e Jorge Rodrigues.