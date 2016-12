Conte, c'era l'accordo con il Milan: il retroscena esclusivo di SportMediaset 

15:43 - A metà maggio forse già la decisione. Certo molte le ragioni del disagio, del malessere che ha portato Antonio Conte, il tecnico plurivincitore con la Juventus, a lasciare la sua creatura. Uno su tutti, però. La paura di non essere più in grado di trasmettere, anzi di trasmettersi, gli stimoli per continuare ad andare e a giocare a cento all’ora, non tanto sul piano fisico, ma soprattutto su quello mentale.

Antonio Conte aveva già lanciato dei messaggi circa la sua voglia di tornare ad affrontare nuove sfide, anche se difficili e complicate. In quest’ottica aveva accettato il cauto contatto con il Milan, a fine campionato, un contatto che si era trasformato in colloqui sempre più fitti e dettagliati, che avevano portato ad un accordo di massima. La Juventus, però, aveva bloccato la questione “ad un millimetro” dalla firma e Conte, a malincuore, aveva dovuto rifiutare, senza però prolungare il contratto coi bianconeri, in scadenza nel giugno 2015.

Il Milan ha poi deciso di puntare su una figura simile quanto a voglia, determinazione e amore per il lavoro come Filippo Inzaghi, scelta che sta gratificando in pieno i dirigenti e tutto l’ambiente rossonero. Ora sulla panchina della Juventus siede Massimiliano Allegri, che era sul punto di diventare l‘allenatore della Nazionale. Anche se si doveva attendere la nomina del nuovo Presidente Federale, rumors attendibili parlavano già di una molto probabile nomina proprio dell’ex tecnico del Milan. Ora Antonio Conte, l’uomo che sa ricostruire, può essere il c.t. azzurro al termine di quello che una volta veniva definito il valzer delle panchine. In questo caso il ballo sbagliato. Meglio uno scatenato Rock and Roll !!