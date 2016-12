Contatti Giovinco-Arsenal: sondaggio da parte di Wenger 

10:17 - L'Arsenal pensa a Sebastian Giovinco. Wenger vorrebbe la Formica Atomica della Juventus per sostituire l'infortunato Theo Walcott. I Gunners non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale ai bianconeri, ma hanno sondato il terreno con l'agente del giocatore. Giovinco non è sulla lista dei partenti di Conte, ma non è incedibile: con una buona proposta può tranquillamente partire. L'Arsenal ci ha provato anche con Morata, ma il Real ha detto no.