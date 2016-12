Colpo Real Madrid, Kroos dopo il Mondiale: al Bayern 25 milioni

16:39 - Solo grandi nomi nel mercato del Real Madrid. Secondo Marca i blancos avrebbero completato l'acquisto del centrocampista del Bayern Toni Kroos (24 anni) per circa 25 milioni di euro compresi bonus legati agli obiettivi. L'ufficialità dovrebbe arrivare al termine del Mondiale, che vede la Germania ancora in corsa. I bavaresi avrebbero offerto un nuovo contratto a Kroos che ha invece rifiutato optando per il quinquennale del Real.

Probabilmente Ancelotti potrà contare su altri rinforzi oltre al tedesco. Il trasferimento di Falcao (28) dal Monaco per 60 milioni di euro, infatti, sarebbe molto vicino. Il numero di maglia non sarà un problema: Benzema è pronto a cedere il 9 per vestire la camiseta numero 10.