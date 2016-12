Colpo Lazio: preso Djordjevic per giugno

16:52 - La Lazio piazza il colpo Djordjevic. Nei prossimi giorni l'attaccante serbo del Nantes apporrà la propria firma sul contratto quinquennale con il club biancoceleste: arriverà a giugno a parametro zero. Sarà lui il sostituto di Klose, a cui non verrà proposto il rinnovo, ma la rivoluzione del reparto offensivo non finisce qui: Sergio Floccari è a un passo dal Bologna, il suo sostituto sarà Quagliarella, conil quale è già stato trovato l' accordo.

Classe 1987, Filip Djordjevic ha suscitato negli ultimi tempi l'interesse di svariati club europei, soprattutto in virtù del suo status da prossimo svincolato. La Lazio però ha bruciato tutti e l'attaccante, autore di 57 reti in cinque anni con la maglia del Nantes, ha scelto di sposare la causa biancoceleste. Il progetto è questo: arrivare con Klose e Perea fino a giugno. Poi per l'attacco biancoceleste sarà rivoluzione: con Djordjevic al centro dei programmi.



Per quanto riguarda questa sessione di mercato, il Bologna è a un passo dal rivelare dai biancocelesti Sergio Floccari, che non ha convinto fino infondo Reja ed è in cerca di una squadra che possa garantirgli un minutaggio importante. Ma il ds Tare ha già trovato un sostituto di "lusso" per il reparto offensivo della Lazio: Fabio Quagliarella si sarebbe infatti accordato per un contratto di tre anni a 1,5 milioni di euro netti a stagione. Manca, invece, la fumata bianca per il costo del cartellino tra il club capitolino e la Juventus. Lotito vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre i bianconeri chiedono 7 milioni di euro.