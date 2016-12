Colpo del Verona: preso Rafa Marquez

21:52 - Il mercato del Verona prende il volo. Il club scaligero ha infatti messo le mani su Rafael Marquez. Un colpo sensazionale, che regala esperienza e qualità alla squadra di Mandorlini. Il trasferimento in Italia dell'ex difensore di Monaco e Barcellona è stato annunciato direttamente dal Club Leon su Twitter: "Rafael Marquez è stato trasferito all'Hellas Verona. Ci auguriamo che questa nuova fase sia piena di successi".

Hellas, dunque, la prossima stagione potrà contare su un giocatore di grande spessore tattico e caratteriale. Un leader capace di prendere per mano il Messico nell'ultima Coppa del Mondo e che ora, a 35 anni, si confronterà anche con il nostro campionato. Ex di Monaco e Barcellona, Marquez vanta un palmares ricco di successi: in Francia un campionato, una Supercoppa e una Coppa di Lega; in Spagna quattro campionati, tre Supercoppe, una coppa di Spagna, due Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa del mondo per club; con la nazionale invece una Confederations Cup e due Gold Cup. Trofei importanti, che, nonostante l'anagrafica, definiscono il calibro del giocatore. Prima di arrivare al Verona, Marquez ha giocato nel Club Leon, società che il difensore ha voluto ringraziare su Twitter subito dopo l'accordo con la squadra scaligera. "Grazie Leon per tutte le gioie e le sfide. Vi terrò nel mio cuore per sempre", ha scritto sul suo profilo il messicano. Hellas ha la sua nuova stella.

L'ANNUNCIO DEL CLUB LEON

Rafael Márquez ha sido transferido al Hellas Verona de la Serie A Italiana. Deseamos que esta nueva etapa esté llena de éxitos.

— Club León (@clubleonfc) 4 Agosto 2014

IL RINGRAZIAMENTO DI MARQUEZ

#GraciasLeon por todas las alegrías y desafíos. Los llevo por siempre en mi corazón. http://t.co/BqYm1Yvh8C pic.twitter.com/ORxgkDusKm

— Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 4 Agosto 2014