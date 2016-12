Claudio Ranieri è il nuovo ct della Grecia

15:10 - Continua il viaggio di Claudio Ranieri. Dopo Italia, Spagna, Inghilterra e Francia, ora è venuto il momento della panchina greca. Questa volta però da ct della nazionale. Ranieri è stato chiamato a sostituire il dimissionario Fernando Santos. Il tecnico romano ha firmato un un contratto con scadenza 2016, data nella quale la Federcalcio greca si aspetta di partecipare agli Europei di Francia e dare seguito alle ottime prestazioni al Mondiale.

Per l'allenatore che ha portato nelle ultime due stagioni il Monaco dalla Ligue 2 alla Champions, la nuova avventura non sembra partire in salita: oltre a una rosa giovane e competitiva, la Grecia affronterà il girone di qualificazione per l'Europeo da testa di serie. A farle compagnia, nel gruppo F, Romania, Ungheria, Finlandia, Irlanda del Nord e Isole Far Oer.