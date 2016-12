Clamoroso Roma, Gervinho vuole andare via

21:43 - La notizia arriva dalla Francia ed è una bomba di mercato in casa Roma. Secondo quanto scrive L'Equipe, Gervinho e la società giallorossa non avrebbero trovato l’accordo su un rinnovo che sembrava cosa fatta: l'ivoriano ha dunque chiesto di essere ceduto attraverso la sua clausola rescissoria. In prima fila sembra esserci il Manchester United, con il nuovo manager Louis Van Gaal che avrebbe esplicitamente chiesto il suo arrivo.

Potrebbe dunque essere Gervinho il grande sacrificato della finestra di mercato estiva. Già nella giornata di mercoledì il portale inglese FootballDirectNews aveva paventato un'offerta del Manchester United per l'ivoriano, che però è un pupillo di Rudi Garcia e sembrava essere a un passo dal rinnovo.



Le cose invece non sembrano essere andate nel migliore dei modi con la società giallorossa: la richiesta di prolungamento e adeguamento del contratto non è stata accolta e Gervinho avrebbe deciso di andarsene. Dopo l'ottima stagione, qualcuno disposto a pagare i 20 milioni di clausola rescissoria si troverà di certo: in Inghilterra sono in molti a essere interessati. Con Sabatini che poi investirebbe il ricavato per la campagna acquisti estiva: bisogna solo capire come la prenderà Garcia.



Il sacrificio di Gervinho potrebbe magari salvare Benatia, altro giocatore che si è presentato alla cassa dopo una stagione eccellente. Anche con lui i giallorossi dovranno cercare di trovare un punto di contatto perché Garcia lo considera giustamente un punto fermo della sua linea difensiva. L'alternativa, in caso di partenza, sarebbe Vermaleen.