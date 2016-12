Clamoroso: la Roma avrebbe soffiato Astori alla Lazio

13:11 - Clamoroso a Roma. I giallorossi avrebbero soffiato Davide Astori alla Lazio. In scadenza nel 2015, il difensore ha rinnovato per tre anni con il Cagliari, ma ormai sarebbe a un passo dal club di Pallotta. Cifre alla mano, ai sardi andrebbero 2 milioni di euro per il prestito più sei per il diritto di riscatto. Per Garcia arriva dunque un altro colpo importante. Beffato invece Lotito, che dopo un lungo corteggiamento, deve rinunciare ad Astori.

Con l'arrivo di Astori la Roma blinderebbe definitivamente la difesa, riaprendo la questione Benatia e facendo un piccolo dispetto ai cugini biancocelesti. Dopo aver trattato a lungo il difensore del Cagliari, infatti, la Lazio deve dire addio a uno dei suoi principali obiettivi di mercato. Una brutta tegola per Lotito, che ora anche da un punto di vista mediatico dovrà fare i conti con i tifosi e spiegare cosa è successo. Per Astori alla Lazio, infatti, sembrava tutto fatto. E invece si sarebbe infilata la Roma. Il centrale ha rinnovato col Cagliari, garantendo introiti al club sardo, e pare abbia già raggiunto l'accordo con i giallorossi per sbarcare nella Capitale. Al momento ancora pochi i dettagli sull'operazione, ma presto se ne saprà di più.



Nel frattempo il Cagliari e il diretto interessato hanno già rilasciato alcune dichiarazioni dopo la firma del rinnovo. "Siamo molto orgogliosi, la ritengo una delle mie maggiori soddisfazioni professionali - ha spiegato il direttore sportivo rossoblù Francesco Marroccu -. Davide era in scadenza di contratto, il fatto che abbia voluto rinnovare dimostra grande fiducia nella nuova proprietà". Sulla stessa lunghezza d'onda il difensore: "Sono qui da sei anni, in Sardegna sono cresciuto e maturato. Ringrazio il presidente Giulini: è una decisione che abbiamo preso insieme". Sorrisi rossoblù velati di giallorosso.