Clamoroso dalla Spagna: Higuain a un passo dal Barcellona

00:07 - Clamorosa voce di mercato in arrivo dalla Spagna. Secondo il quotidiano Marca, Gonzalo Higuain sarebbe a un passo dal Barcellona. In particolare, scrive Marca, l'attaccante argentino, impegnato in questi giorni ai Mondiali, avrebbe già trovato l'accordo con i blaugrana che, a questo punto, dovrebbero solo strappare il sì, non facile, ad Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha preso Higuain dal Real solo la scorsa estate per 40 milioni.

Immediata, pare ovvio, la smentita del Napoli che, attraverso il canale twitter ufficiale, ha definito "senza fondamento" le voci in arrivo dalla Spagna. Da tutta la Spagna, però, e questo lascia pensare che magari una mezza parola da Higuain, un mezzo accordo, possa esserci davvero. Il che, d'altro canto, non vale abbastanza per chiudere una trattativa che De Laurentiis, dal canto suo, probabilmente non vuole nemmeno aprire. Insomma, il Barcellona vuole Higuain, e questo può essere un dato di fatto, il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di cederlo.



A un passo dal trasferimento, come sostengono in Spagna, è forse eccessivo. Tocca presentare un'offerta che il Napoli non possa rinunciare e deve essere un'offerta pazzesca, indecente.