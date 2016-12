City, Yaya Touré: "Niente auguri? E io vado via"

10:27 - Yaya Touré, centrocampista del Manchester City e uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ha minacciato di lasciare i "Citizens". Il perché è presto detto: il club non si è ricordato di fargli gli auguri di compleanno, offendendo giocatore ed entourage. Via Twitter poi una mezza smentita, senza però fare chiarezza: "Tutto quello che dice il mio agente è vero; parlerò dopo la Coppa del Mondo". Appuntamento dunque a dopo il Mondiale.

L'agente, Dimitry Seluk, aveva infatti dichiarato, come riportato dal "The Sun": "Yaya è molto scontento per quanto accaduto, e sta pensando di lasciare il City. Il denaro non compra le relazioni: infatti prenderebbe molto meno tornando al Barcellona. Ora è tempo di pensare alla Coppa del Mondo: ma il City l'ha trattato con poco rispetto e ciò gli ha fatto veramente male". Seluk aveva poi continuato attaccando maggiormente la dirigenza: "Il caso del compleanno (13 maggio, NDR) è la prova che al City non interessa delle persone. E' come se dicessero 'Ok, ci serve, ma ci siamo dimenticati di lui'. Dimenticati? Di qualcuno che è il migliore nel suo ruolo? Di qualcuno che vi ha fatto vincere 2 Premier in 3 stagioni? Se si vince il titolo l'11 maggio, il giorno dopo si è in Arabia Saudita a fare un'amichevole e il giorno dopo ancora tutta la squadra è riunita a festeggiare il titolo, non è possibile che nessuno vada da Yaya a dirgli 'buon compleanno'".

E quando un giornalista gli fa notare del tweet ufficiale del club, col quale si augura un buon 31° compleanno all'ivoriano, risponde: "Ha avuto una torta: quando Roberto Carlos ha compiuto gli anni ha avuto una Bugatti Veyron. Non vogliamo una Bugatti: avremmo solo voluto che qualcuno della dirigenza venisse lì, davanti a tutta la squadra, a stringergli la mano e a celebrarlo, tutti insieme".

La risposta di Tourè, di oggi, è la seguente: "Tutto quello che dice Dimitry è vero. Ora penso alla Coppa del Mondo, poi convocherò una conferenza stampa". Parole di fuoco, una situazione esplosiva, che infiammerà il già rovente mercato estivo.