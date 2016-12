City, offerta da capogiro per Messi: pronti 200 milioni di euro

15:13 - Il Manchester City sogna Lionel Messi. E lo fa a suon di milioni. Secondo il quotidiano spagnolo "El Confidencial", lo sceicco Mansour Bin Zayed Al Nayhan, proprietario dei citizens, sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 200 milioni di euro al Bercollana per il cartellino della Pulce e un super ingaggio all'argentino. Il club britannico però non sarebbe l'unica squadra sulle tracce di Messi.

Continuano, dunque, i rumors attorno alla Pulce. A Barcellona si temporeggia sul rinnovo del contratto e le indiscrezioni si rincorrono. L'ultima arriva appunto dalla Spagna e parla di una mega offerta in arrivo da Manchester per l'argentino: duecento milioni di euro. Attenzione però. Sulle orme di Messi, stando sempre al "El Confidencial", non ci sarebbe solo il City, ma anche il ricchissimo Psg, che, a dispetto di un'imposizione fiscale assai più gravosa di quella inglese, a giugno potrebbe dare vita a una super asta al rialzo.