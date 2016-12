City, Nastasic sul mercato: Juventus e Roma ci provano

14:52 - Matija Nastasic è ufficialmente sul mercato, Juventus e Roma sono pronte a darsi battaglia negli ultimi giorni disponibili. Ad attirare l'attenzione sul difensore serbo del Manchester City è stato il tecnico Mauricio Pellegrini: "E' un giocatore importante ma abbiamo buone offerte e per lui sarebbe meglio giocare. Qui abbiamo già quattro centrali di livello". Parole d'oro per bianconeri e giallorossi, entrambe interessate all'ex viola da tempo.

Nastasic, acquistato a suon di milioni un'estate fa dalla Fiorentina, ora è considerato il quinto difensore centrale nelle gerarchie del tecnico spagnolo dietro a Demichelis, Kompany, Mangala e addirittura a Boyata. Troppi per lo stesso ruolo e il sacrificato sarà il serbo, forse quello con più mercato di tutti ma che non ha mai convinto a pieno in Premier League. Su di lui c'è da tempo l'interesse di Juventus e Roma che, dopo la normale svalutazione del cartellino che seguirà le dichiarazioni di Pellegrini, sono pronte a darsi battaglia per rinforzare la rosa di Allegri o Garcia.

"Nastasic ha bisogno di giocare - ha dichiarato Pellegrini -, ma abbiamo già 4 difensori centrali davanti a lui. Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi, è un giocatore importante ma penso sia meglio per lui andare a fare esperienza altrove. In queste settimane abbiamo ricevuto diverse offerte, sceglieremo quella più interessante". Sul mercato, per dovere di cronaca, sono finiti anche Richards, Guidetti e Sinclair.