Chelsea, visite mediche per Diego Costa

18:07 - Manca solo l'ufficialità, ma Diego Costa è praticamente un giocatore del Chelsea. Il centravanti della nazionale spagnola, come riferito dal 'Guardian', ha già superato le visite mediche. Nelle casse dell'Atletico Madrid andranno 32 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro. Secondo il quotidiano inglese, inoltre, Mourinho sarebbe interessato anche al terzino Filipe Luis e al centrocampista Tiago, che ha giocato nei Blues nel 2004/05.

Diego Costa, al momento impegnato con la nazionale di Del Bosque, avrebbe già superato i test. L'annuncio del buon esito dell'operazione sarà dato nei prossimi giorni o, magari, alla fine dell'avventura mondiale. Costa, che nell'ultima stagione in rojiblanco ha segnato 27 gol in Liga e 8 in Champions, sarà il punto di riferimento per l'attacco dello Special One.