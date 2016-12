Chelsea, ufficiale: Diego Costa è dei Blues

11:12 - Il Chelsea fa sul serio. Dopo aver riportato Courtois alla base, col belga rientrato dal prestito all'Atletico Madrid, ed aver acquistato Fabregas dal Barcellona, ora è ufficiale anche l'arrivo in maglia Blues di Diego Costa: l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha firmato un contratto che lo legherà per cinque anni al club di Stamford Bridge: all'Atletico Madrid sono stati versati 40 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante. Diego Costa saluta così la Spagna, dopo aver portato i colchoneros di Simeone alla conquista della scorsa Liga spagnola, e con una nota ufficiale sul sito del Chelsea ringrazia il club rojiblanco ed i suoi tifosi, augurando di poter iniziare un ciclo di vittorie con i Blues di Mourinho.