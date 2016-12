Chelsea, tutto su Diego Costa: 60 milioni per l'Atletico Madrid 

12:32 - Mourinho e il Chelsea nel futuro di Diego Costa. In Inghilterra ne sono certi: la prossima estate l'attaccante brasiliano lascerà l'Atletico Madrid per vestire la maglia dei Blues. In particolare, secondo quanto riporta il Mirror, i termini dell'accordo sono già chiari: 60 milioni di euro per il club spagnolo mentre per il giocatore è pronto un contratto da 185 mila sterline a settimana (circa 12 milioni di euro stagione). Per sostituire Diego Costa , Simeone punta l'interista Icardi.