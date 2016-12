Chelsea, ora è ufficiale: arriva Fabregas

17:28 - La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma ora è ufficiale: il Barcellona ha ceduto il centrocampista Cesc Fabregas al Chelsea. Per il giocatore contratto di 4 anni, non sono ancora rese note ufficialmente le cifre dell'accordo. Il giocatore ha ringraziato il club blaugrana, e ha espresso "soddisfazione nell'essere tornato in Premier League: il Chelsea è stata la scelta migliore". Indosserà la "sua" maglia, la numero 4.

Il sito del Barcellona gli tributa un ringraziamento per "i 3 anni passati insieme: il Barcellona è e resta la tua casa, per sempre". Dall'altra parte, il Chelsea fa un riassunto della carriera del giocatore: 2 Europei e 1 Mondiale, 1 Campionato Inglese, 1 Campionato Spagnolo, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per club, 2 Supercoppe di Spagna, 1 Coppa di Spagna, 1 Community Shield e 1 Coppa d'Inghilterra è un palmares pazzesco, da campione quale Fabregas è. Manca solo una cosa: la Champions League. E Mourinho sa come si vince...