Chelsea: offerti 47 milioni per Diego Costa

16:14 - Rischia di non essere soltanto la telenovela Pogba-PSG a infiammare il mercato. Secondo quanto riporta la stampa inglese, il Chelsea avrebbe già presentato un'offerta di 47 milioni per Diego Costa, bomber spagnolo dell'Atletico. Emissari dei Blues erano a Madrid per assistere alla gara contro Granada. Il Chelsea rinuncerebbe al portiere Thibaut Courtois, in prestito a Madrid, il cui cartellino è di proprietà proprio del club di Stamford Bridge.

Altre fonti inglesi parlano invece di un'offerta di scambio con Fernando Torres. Torres ha militato nel club di Madrid dal 2000 al 2007, realizzando 82 gol e affermandosi come uno dei più interessanti prospetti mondiali, tanto da essere acquistato dal Liverpool per l'allora cifra record di 20 milioni di sterline più Luis Garcia. In carriera ha vinto tutto: due Europei (2008-2012), un Mondiale (2010), Champions League, Europa League e campionati. Lui e Mata sono gli unici giocatori nella storia ad essere stati contemporaneamente campione del Mondo, campione d'Europa con club e con nazionale in carica e detentore dell'Europa League. Una carriera che Diego Costa spera di ripetere: intanto è il trascinatore dell'Atletico Madrid capolista nella Liga, a dispetto di due mostri sacri come Real Madrid e Barcellona, ed è ai quarti in Champions, avendo eliminato il Milan con 3 gol in 2 gare. L'ipotesi scambio sembra comunque quella meno probabile. In ogni caso il Chelsea è pronto a fare sul serio per il bomber dei Colchoneros.