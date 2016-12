Chelsea, Mourinho vuole Benatia 

16:25 - Mourinho vuole Mehdi Benatia: è il difensore marocchino della Roma l'obiettivo numero uno del Chelsea per sostituire David Luiz, vicino al trasferimento al Barcellona. Lo scrive il sito inglese Football Direct News, ricordando come l'ottima annata del centrale giallorosso - 32 presenze e cinque gol in A - ha fatto enormemente salire le sue quotazioni in Premier, suscitando l'interesse anche di Manchester United, City e Liverpool.

Difficile che la Roma decida di privarsi di un difensore di spessore e esperienza come Benatia proprio nell'anno del ritorno in Champions. Certo è che il marocchino è un vecchio pallino di Mourinho che già anni fa tentò di portarlo a Londra, quando ancora l'ex Udinese giocava in Francia. A rivelarlo, qualche settimana fa, lo stesso giocatore: "Ero all'Olympique Marsiglia: ho fatto un test di tre o quattro giorni a Londra. Ho convissuto con Didier Drogba e Claude Makelele, erano una grande squadra e io non mi sentivo pronto ad andare. Mi hanno offerto un contratto triennale ma stavo bene a Marsiglia e l'idea di trasferirmi all'esterno mi spaventava. Era stato lo stesso Drogba a dire a Mourinho che avrebbe dovuto prendermi. Ci conoscevamo dai tempi del Guingamp e disse al tecnico che ero davvero forte". Adesso il ritorno di fiamma...