Chelsea, Mourinho scarica Mata: l'Inter ci pensa 

22:41 - Mourinho scarica Mata, lo spagnolo è sul mercato e l'Inter ci pensa. "Mi auguro non se ne vada - ha detto l'allenatore del Chelsea al termine della partita contro il Southampton - però la mia porta e quella del club sono sempre aperte. Quando un giocatore vuole parlare con noi siamo pronti ad ascoltarlo". Mata, sostituito e furioso, potrebbe entrare nella trattativa tra i due club per Guarin. Ma l'obiettivo numero uno dell'Inter resta Lamela.

Già, Lamela. Anche ieri ai margini del Tottenham, relegato in panchina nella sfida vinta dagli Spurs contro il Manchester United. E' l'argentino il vero obiettivo del mercato nerazzurro, un mercato che però ruota prima di tutto intorno alla possibile cessione di Fredy Guarin che ieri è partito dal sudamerica per riprendere il lavoro alla Pinetina. Entro il fine settimane riprenderanno i contatti con il Chelsea - la base della trattativa si aggira attorno ai 15 milioni di euro - e da lì si capirà non solo il futuro del colombiano ma anche quello di Mata - che piace anche allo United - e soprattutto del Coco Lamela.