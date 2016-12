Chelsea, Mourinho dà l'ok per Fabregas: affare è davvero vicino

11:36 - Ora ci siamo davvero. L'avventura di Cesc Fabregas a Londra, sponda Chelsea, sta per iniziare. L'allenatore dei Blues Mourinho ha dichiarato: "Ci interessa vedere come si evolve la sua situazione. Lui vuole lasciare il Barcellona e vuole a tornare in Inghilterra". Frase che smentisce l'indiscrezione di una preferenza di Mou per Koke dell'Atletico Madrid. Adesso è difficile che ci possano essere altri ostacoli alla trattativa. Cesc will come back.

Lo Special One ha parlato durante una tavola rotonda organizzata da Yahoo, con cui collaborerà durante il Mondiale. Il portoghese viene da una stagione non positiva: per la prima volta dal 2001/02 ha chiuso la sua stagione senza titoli. Era andato vicino a restare senza trofei già nella passata stagione, l'ultima al Real Madrid, dove era però riuscito a vincere la Supercoppa di Lega in estate. Il suo ritorno al Chelsea è stato privo di soddisfazioni. Il tecnico di Setubal sa che bisogna intervenire sul mercato per essere competitivi in Inghilterra e in Europa. Sia il campionato che la Champions sono obiettivi da raggiungere dopo lo sfortunato epilogo di questo 2013/14. Lui non sa perdere. Fabregas è l'uomo giusto per interrompere immediatamente questo trend negativo.