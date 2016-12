Chelsea, la lista di Mourinho: in testa Pogba poi Koke e Paulinho 

12:44 - Cinquanta milioni pronti per accontentare Mourinho, per un Chelsea pronto a dare l'assalto al trono inglese occupato dal City e ritentare la scalata alla Champions. La cessione di David Luiz al Psg apre così la caccia grossa dei Blues: primo obiettivo, scrive il Telegraph, lo juventino Paul Pogba, davanti nella lista dei desideri di Mou a Koke dell'Atletico Madrid e a Paulinho del Tottenham. Un centrocampista insomma che innesti in avanti l'altro grande obiettivo dei londinesi, Diego Costa.

Insomma, un nuovo pericolo per la Juve e per Conte che sul centrocampista francese vorrebbe puntare anche per la prossima stagione, valutando semmai - se proprio dovesse rendersi necessario per finanziare la campagna estiva - sulla cessione di Vidal. Su Pogba, che Mino Raiola ha comunque detto soddisfatto e felice della sua permanenza a Torino, ci sono anche altre big europee, dal Psg allo United, dal Barcellona al Real Madrid: ora il Mondiale, poi la verità sul suo futuro.