Chelsea, Hazard: "In estate vado al Psg"

18:23 - Fair Play o non Fair Play Finanziario a tenere banco nel calciomercato europeo è il Paris Saint Germain. La società francese, almeno a parole, è scatenata e Pogba potrebbe non essere l'unico grande colpo della prossima estate. Il talento del Chelsea Eden Hazard, infatti, avrebbe rivelato a un compagno - secondo Le Parisien - il prossimo trasferimento a Parigi: "A fine anno vado al Psg". Prenderebbe il posto di Menez che "resterà fino a giugno".

Un altro grande colpo, assicura il quotidiano francese che, citando fonti interne e vicine al giocatore, parla di un sì già pronunciato da Hazard alla società parigina nonostante il contratto fino al 2017 con il Chelsea di Mourinho. Un'operazione milionaria non indifferente visti i 40 milioni sborsati dai Blues due estati fa, che andranno ad aggiungersi a quelli da investire per l'assalto a Pogba della Juventus. Inoltre non arriveranno soldi freschi dalla cessione di Jeremy Menez, obiettivo tra le altre proprio dei bianconeri. L'agente, infatti, ha confermato la volontà del giocatore di restare sotto la guida di Blanc: "Fino a giugno resta sicuramente al Psg. E' motivato e vuole guadagnarsi il posto in squadra".