Cerci all'Atletico Madrid: è ufficiale

10:18 - Alessio Cerci è ufficialmente un giocatore dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo lo ha annunciato attraverso il suo profilo twitter spiegando di aver raggiunto l'accordo con il Torino e con il giocatore che firmerà un contratto triennale. Ai granata andranno 16 milioni più altri 3 legati al raggiungimento di eventuali bonus. Cerci si sottoporrà lunedì mattina alle visite mediche prima di mettere firmare ed essere aggregato al gruppo di Simeone.

José Luis Pérez Caminero, direttores sportivo dell'Atletico, ha spiegato: "L'accordo raggiunto con il Torino per il passaggio di Cerci fa felice entrambe le squadre. Era un obiettivo chiaro per terminare di rinforzare la nostra rosa e poter affrontare tutte gli impegni che ci attendono in questa stagione. Abbiamo per questo pensato di fare uno sforzo importante e siamo convinti che ne sia valsa la pena perché consideriamo Cerci una pedina chiave della nostra squadra. Ci porterà imprevedibilità, velocità e gol".



Acuerdo con el Torino FC (@TorinoFC_1906) para el traspaso de Alessio Cerci (@ale_cerci_7): http://t.co/8ChuJGGw8t pic.twitter.com/D7gjCeeTuN

— Atlético de Madrid (@Atleti) 31 Agosto 2014