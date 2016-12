Cena tra Galliani e Joorabchian: sul menù Taarabt e... Insigne

00:20 - Galliani a cena da "Giannino", durante la finale di Coppa Italia, non fa notizia. Se però è presente l'agente di Taarabt, Kia Joorabchian, allora qualche idea comincia a balenare in testa ai più: sul menù è però comparso, a sorpresa, il nome di Insigne, apprezzato da Galliani e curato dal medesimo agente. Una cena di mercato? Probabile: il marocchino punta a essere riscattato, Insigne può essere il colpo inatteso.

Che possa essere dunque "o' scugnizzo" il colpo a sorpresa del Milan? Difficile, visto il costo elevato del giocatore e la spending review messa in atto dai rossoneri. Però si sa che Galliani ha sempre abituato i suoi tifosi, in particolare in passato, a colpi da maestro: sognare non costa nulla, il tridente El Shaarawy-Insigne-Kakà (o Taarabt, altro pezzo forte della serata) dietro a Balotelli sulla carta promette scintille. Intanto il napoletano si è portato avanti, almeno nel look: la cresta c'è già...



LA SMENTITA SU INSIGNE

L’agente di Lorenzo Insigne, Fabio Andreotti smentisce ai microfoni di ultimecalcionapoli.it una notizia apparsa qualche ora fa sul web: “Ci tengo a dire che Kia Joorabchian non cura gli interessi di Lorenzo Insigne, ci deve essere stato un errore visto che siamo io ed i miei soci da sempre i rappresentanti del giocatore azzurro”