Caso-Astori: confronto Lotito-Giulini in Lega

14:34 - Il caso Astori è diventato un caso-Capitale. Al blitz della Roma, ha risposto nella notte il diesse laziale Tare, che ha avuto un lungo colloquio col diesse del Cagliari, Marrocu. I tifosi biancocelesti hanno chiesto spiegazioni alla società. Alla rabbia degli ultrà ha risposto Tare: "Astori non ha ancora firmato con la Roma". E oggi in Lega pomeriggio caldo: ci sono Lotito e Giulini, un confronto sulla parola data. Mentre Astori è in ritiro col Cagliari e dicono sia frastornato. Poi le parole di Marroccu: "Ci prendiamo una pausa di riflessione"

LOTITO-GIULINI FACCIA A FACCIA

Situazione che scotta in casa Lazio. Il blitz della Roma su Astori ha sorpreso un po' tutti. Non solo Lotito & Co., ma anche i tifosi. L'affare sembra ormai sfumato e la piazza biancoceleste non ci sta. I superter biancocelesti vogliono la "testa" di qualcuno e Igli Tare è il primo sul banco degli imputati. "Ieri alle 12 avevamo un accordo col calciatore e la società Cagliari, poi Astori mi ha chiamato dicendo che era in confusione perché gli era arrivata la voce che avevamo mollato l'interesse. Tutto falso - ha spiegato il ds -. Siamo stati corretti, non è come hanno detto e scritto. La Roma? Non è vero che è fatta, non ha firmato. L'unica cosa certa è il rinnovo del contratto col Cagliari. Ci proveremo ancora e dipenderà da lui. Noi contiamo di portarlo alla Lazio".

Poi la promessa per calmare un po' gli animi: "Aspettiamo prima la fine del mercato, poi vedremo. Ci metto la faccia, vi dico la verità. Sono consapevole che servono due difensori. Se alla fine del mercato non avremo raggiunto gli obiettivi prefissati sono pronto a dimettermi. Non partirà nessuno, nemmeno Antonio Candreva".



Mercoledì dopo mezzanotte, Tare ha parlato a lungo col diesse del Cagliari Marroccu, per chiarimenti. Al termine, le parole di una moderata fiducia che l'affare possa tornare di pertinenza laziale. E molto dipenderà da quello che dirà oggi Lotito in Lega, dove avrà l'occasione di incontrare il presidente del Cagliari, Giulini. Mentre il diesse della Roma, Sabatini, ha parlato con Marroccu per chiarire le posizioni.

E all'ora di pranzo, Marroccu ha detto: "Ci prendiamo una pausa di riflessione. Oggi non sarà una giornata decisiva". Opportuna. L'affare al momento è congelato.

LA RABBIA CORRE SU TWITTER

In attesa di chiarimenti sulla questione Astori, i tifosi della Lazio si sono scatenati sui social network contro Lotito e i dirigenti del club. Una protesta che monta con il passare delle ore, scandita anche da due hashtag senza bisogno di ulteriori spiegazioni: #lotitovattene #liberalalazio

TEGOLA DJORDJEVIC

Ma le grane per la Lazio non finiscono con il caso Astori. Ieri, dopo aver firmato una doppietta in amichevole col Bari, si è fermato Filip Djordjevic. Il serbo ha lasciato lo Zandegiacomo con tutore. Si sospetta una distorsione al collaterale del ginocchio sinistro in seguito a uno scontro di gioco. Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio e si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti. Il rischio è che l'attaccante debba star lontano dal campo per un periodo di tempo importante.