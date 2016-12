Capoue, il Napoli rilancia: pronti 12 milioni di euro

17:25 - Le buone notizie sul recupero di Behrami cambiano i piani del Napoli per il mercato di riparazione. Il mirino di Bigon, infatti, potrebbe spostarsi più sul reparto arretrato. L'obiettivo principale rimane Capoue, capace di dare una mano sia in mezzo al campo sia alla retroguardia. Il Tottenham chiede 15 milioni, De Laurentiis è pronto ad alzare l'offerta a 12. Per la difesa resta calda anche la pista Peluso.

La parola d'ordine, al momento, è "nessuna fretta". Benitez e Bigon si confrontano continuamente per capire dove è meglio intervenire, cogliendo le migliori occasioni che offre il mercato di riparazione. Al 31 gennaio mancano ancora diversi giorni e ci sono i margini per portare a termine operazioni interessanti. La trattativa per Capoue, visti i buoni rapporti con Baldini, sembra ben avviata, ma l'accordo definitivo col club inglese stenta a decollare a causa delle richiesta economica, considerata troppo elevata dal Napoli. Per chiudere l'affare, De Laurentiis potrebbe anche riformulare l'offerta, optando per un prestito con diritto di riscatto, ma finora l'opzione non è stata presa in esame. Una volta trovata l'intesa col Tottenham, poi Bigon dovrà discutere con Mino Raiola per l'ingaggio del calciatore. L'impressione è che l'intesa alla fine potrebbe arrivare, anche perché il francese è in netto vantaggio su Ralf del Corinthians, mentre M'Vila sembra ormai uscito dalla lista della spesa del club azzurro, cui invece è stato offerto il belga del Porto Defour.



Discorso diverso invece per quanto riguarda la caccia a al difensore puro. Vermaelen sembra ormai inarrivabile e così Bigon segue diverse piste, comprese quelle che portano a Jan Vertonghen, colosso del Tottenham, e Henrique del Palmeiras. I due club stanno parlando e si attende l'accelerata definitiva. Intanto si registra il malumore di Armero, che non ha gradito alcune ultime esclusioni. Se arrivasse una buona offerta, il colombiano potrebbe essere ceduto. Infine a Castelvolturno torna di moda il nome di Peluso, utilizzabile sia come centrale, sia come laterale.

Intanto il club partenopeo ha trovato il portiere per la prossima stagione. Il Napoli ha acquistato Mariano Andujar, portiere argentino in forza al Catania e poco utilizzato quest'anno in Sicilia. Il Napoli potrebbe poi girarlo direttamente in prestito al Betis di Siviglia o lasciarlo per altri sei mesi in rossoazzurro.