Calciomercato: la Lega Serie A frena la riforma delle comproprietà

21:37 - Il nostro calcio non si è liberato delle comproprietà. Al contrario di quanto paventato nelle scorse settimane, il Consiglio della Lega Serie A ha deciso di non abrogare questo genere di tesseramento di calciatori che rappresenta un'eccezione mondiale. "Dove c'erano posizioni non condivise si è deciso di rinviare per ulteriori approfondimenti" ha spiegato il presidente Maurizio Beretta. La riforma dunque rimarrà congelata.

Un ulteriore rinvio che porta il nostro calcio all'ennesimo rallentamento nel percorso di crescita che all'estero sta avvenendo ormai da diversi anni. Questione di cultura, di resistenze del sistema calcio e degli interessi privati prima ancora di quelli comuni. Ma anche un problema finanziario su cui fare chiarezza. Non ora, così almeno ha deciso il Consiglio. Hanno votato a favore dell'abolizione: Juventus, Milan, Roma, Napoli e Lazio. Contro: Atalanta, Bologna, Cagliari, Parma, Torino e Udinese.

Tra gli altri argomenti trattati invece si è parlato del Fair Play Finanziario interno alla Serie A: "Dovrebbe partire dal 2015/16 - ha specificato Beretta - ma dovrà essere approvato dall'Assemblea. Vedremo in quale anno partire in modo da consentire alle società un punto di atterraggio non dirompente". L'idea è quella di impostare a 25 giocatori il numero massimo della rosa, più un numero illimitato di Under 21. Confermata invece la capienza minima accettabile degli stadi di Serie A a 20mila posti, con una deroga del 20% (16mila)".