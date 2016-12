Cairo frena il Milan su Cerci: "Noi facciamo le coppe, loro no"

10:51 - Tutto lascia pensare che il tanto agognato esterno d'attacco espressamente richiesto da Inzaghi, arriverà negli ultimi giorni di mercato. Tante le difficoltà da superare per Galliani. Iturbe sembra ormai irraggiungibile e allora i fari sono puntati su Cerci. Cairo dopo aver perso Immobile non vuole cedere la sua stella: " Vogliamo capire la volontà del giocatore. Deve considerare che noi faremo le coppe il prossimo anno, il Milan no".

Il patron dei Torino a margine della presentazione dei palinsesti autunnali di La7 ha detto riguardo all'esterno romano: "Non interessa soltanto al Milan, ma a diverse squadre. Sarei felice di trovare un accordo con lui".