Cagliari, Zeman si presenta: "Ero del Bologna, poi..."

Zeman tratta molteplici argomenti, tra questi lo stadio: "Lo stadio? E' in condizioni disastrose, la società sta cercando una soluzione decorosa". Poi passa a parlare della rosa, trattando due argomenti "spinosi" quali la situazione di Cossu e dell'elemento di spicco del mercato Astori: "Cossu è un pò avanti con l'età, bisogna vedere in che condizioni è. Astori? Non esistono giocatori incedibili: vuole migliorare e lo capisco, ma spero che resti. Conti sarà il leader, ma dovrà risparmiarsi certe espulsioni". Chiusura finale con una frecciatina a Daniele De Rossi, col quale il rapporto era stato a dir poco teso: "De Rossi? Forse mi ha sofferto, io di certo non ho mai sofferto lui".