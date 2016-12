Cagliari-Juve, Moyes in tribuna per Vidal

13:38 - Sorpresa in tribuna a Cagliari. Al Sant'Elia, ad assistere al match dei sardi contro la Juventus, c'è infatti anche David Moyes. Secondo alcune indiscrezioni, il tecnico del Manchester United sarebbe sbarcato in Sardegna per visionare da vicino il centrocampista della Juventus Arturo Vidal. I bianconeri però lo valutano almeno 40 milioni di euro, per una trattativa che potrebbe decollare nella prossima estate. Sul taccuino anche Astori e Marchisio.

L'ingombrante presenza di Moyes sugli spalti al Sant'Elia non è passata certo inosservata a Cagliari e immediatamente su Twitter sono spuntate anche alcune foto del tecnico dello United pronto a prendere appunti. Astori era tra gli osservati speciali dello scozzese, ma in molti sono pronti a scommettere che l'allenatore dello United guarderà con attenzione anche i gioielli della Juventus Pogba e Marchisio (lasciato in panchina da Conte). Secondo indiscrezioni trapelata però il vero motivo della visita riguarda Arturo Vidal, centrocampista polivalente che Moyes vorrebbe portare a Old Trafford. Ipotesi complicata, la Juventus comincia a parlare solo con un'offerta da almeno 40 milioni di euro.