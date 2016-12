Cagliari, Cellino ci ripensa: resta Lopez 

19:52 - Cellino ci ripensa e non cambia, la tempesta in casa Cagliari sembra così essersi esaurita in un nulla di fatto. Diego Lopez resta ancora l'allenatore dei rossoblù: il tecnico uruguaiano ha infatti guidato regolarmente la seduta alla ripresa degli allenamenti della squadra sarda dopo la sconfitta di domenica in casa contro il Livorno. Quindi nessun ritorno di Ivo Pulga, che, al contrario, è stato allontanato per volontà dello stesso Lopez.

Situazione tornata dunque alla normalit, soprattutto per merito del pronunciamento del gruppo. Il presidente Massimo Cellino, preoccupato per gli ultimi risultati, sembrava deciso a dare il benservito a Lopez.. Ma tra stanotte e la mattinata, ci sarebbe stato un ripensamento: la speranza del patron rossoblù - in questi giorni in Inghilterra, dove ha acquistato il Leeds - è che la scossa arrivi da sola senza drastici cambi della guardia, contando sull'affiatamento tra gruppo storico e allenatore. Di mezzo però c'è la difficile trasferta a Milano contro l'Inter: un altro passo falso potrebbe essere fatale all'allenatore. Una partita, quella con i nerazzurri, che si preannuncia ostica anche per l'assenza di capitan Conti, espulso domenica per proteste e squalificato per due giornate dal giudice sportivo.

Se Lopez resta, però, fa le valige Pulga. Il Cagliari, infatti, ha comunicato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore in seconda. Fatale la decisione di rendersi disponibile a prendere le redini della squadra in caso di esonero di Lopez. Che, così, non lo ha più voluto nel suo staff.