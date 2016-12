Bronzetti: "Il prossimo acquisto del Psg sarà Pogba"

10:40 - Ernesto Bronzetti lancia una 'bomba' nel corso dello speciale 'Calciomercato' in onda su Premium Calcio: "Il prossimo acquisto del Psg sappiamo chi è, è Pogba - ha dichiarato - Secondo me la Juve non si tirerà indietro di fronte a un'offerta di 50-60 milioni e farebbe anche bene. L'adeguamento del contratto sarà propedeutico a una cessione. Non è un'operazione fatta ma la vedo al capolinea. Verratti? Non rientrerà nell'operazione".

"Non scopriamo niente. L'ha detto anche il presidente Andrea Agnelli che se arriva un'offerta non può trattenere Pogba - ha aggiunto Bronzetti - L'ha dichiarato anche Nasser in Qatar (il numero uno del club francese, ndr). Lo sa più di una persona... E' un peccato che questi fenomeni se ne vadano dall'Italia". E ancora: "C'è un giocatore del Psg in scadenza di contratto, che forse lasciano andar via: è Matuidi".



Bronzetti ha poi svelato un altro retroscena di mercato Juve: "Il Real non ha mai pensato a Pirlo, anche perché Florentino Perez non prende in considerazione giocatori ultra trentenni. Il Real offrì 25-30 milioni di euro per Chiellini qualche anno fa ed eravamo tutti pronti a chiudere con Marotta e Paratici che erano a Madrid con me. Poi arrivo Jorge Mendes che propose Carvalho e l'affare saltò".