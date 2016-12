Bronzetti "gela" Inter e Juve: "Morata non si muove" 

12:43 - C’è una novità a proposito di Morata: ed è Ernesto Bronzetti, molto vicino al Real Madrid e soprattutto a Carlo Ancelotti, a rivelarlo. “Ancelotti - dice l’agente internazionale - stravede per Morata. E’ nei suoi progetti per il futuro. Tant’è che giorni fa, il Real - su indicazione del tecnico - ha detto di no a una offerta di 20 milioni dall’Inghilterra”. Sono parole che “gelano” Inter e Juventus, in questi giorni lanciate sulla pista-Morata, per averlo a un prezzo (offerta) di 12-13 milioni.



Vero è che in questa trattativa è stata avviata. Ma da casa-Real è sempre arrivata la volontà di non privarsi del giovane attaccante in via definitiva, tanto da definire anche la clausola del riacquisto a un prezzo fissato, e comunque non inferiore a quei 12-13 milioni. Vedremo gli sviluppi.Certo è che Morata sta vivendo un suo personale disagio in questi mesi: perché gioca poco. E da qui la sua volontà di una soluzione alternativa al Real, anche se temporanea.