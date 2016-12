Brasile, Anelka e Dinho per vincere tutto 

17:32 - Un francese in Brasile. Da ieri Nicolas Anelka è ufficialmente un giocatore dell'Atletico Mineiro. A dare l'ufficialità è stato il presidente Alexandre Kalil tramite Twitter: "Anelka è do Galo" ha sentenziato. A Belo Horizonte si fregano le mani pregustando una coppia tutta gol e lampi di classe con Ronaldinho. Duo d'attacco anomalo ma che potrà completarsi a vicenda. Dinho esalterà le qualità di Anelka e l'ex Juve potrà così tornare ad essere decisivo. Anelka è alla ricerca di un riscatto personale; "licenziato" dal WBA dopo il famoso gesto della quenelle, che aveva suscitato molto clamore in Inghilterra, la punta è stata sul mercato per un mese prima che arrivasse la proposta dell'Atletico Mineiro che l'ha acquistato da svincolato e ora, con Ronaldinho e Anelka, si punta al bis in Copa Libertadores. Ormai quasi qualificato per la fase finale in Libertadores, la squadra bianconera giocherà nella serata di oggi contro i rivali del Cruzerio per l'andata della finale del Mineirão. Anelka è già in volo per Belo Horizonte, a breve ci sarà la firma e il primo allenamento. Con Dinho, il suo nuovo partner d'attacco.