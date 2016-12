Borussia Dortmund, proposta indecente per Immobile: pronti 25 milioni

11:12 - Proposta indecente del Borussia per Ciro Immobile. Stando a La Stampa, per rimpiazzare Lewandowski il Dortmund è pronto infatti a sborsare 25 milioni di euro per il cartellino del capocannoniere della Serie A e a offrire al giocatore un ingaggio importante (2 mln di euro a stagione). Cifre pesanti, che potrebbero ridefinire il valore dell'attaccante per la prossima stagione. Juve e Toro avvertite, Immobile ora è un top player.

I tedeschi, dunque, giocano al rialzo per Immobile e spiazzano tutti. La Juventus, comproprietaria del bomber, al momento non può offrire un posto da titolare al giocatore e da qualche mese sta cercando di piazzare Ciro all'estero per massimizzare i guagadni. Lo "scugnizzo" ha molti estimatori in Inghilterra (West Ham) e in Spagna (Atletico Madrid), ma il suo futuro dipenderà molto anche dalle intenzioni del Torino. I granata vorrebbero trattenerlo e costruirgli attorno una squadra più solida per puntare più in alto, ma di fronte all'offerta del Borussia il progetto di Cairo vacilla.



Venticinque milioni per il capocannoniere della Serie A sono una bella cifra e renderebbero Ciro l'attaccante italiano più caro in circolazione. L'offerta ufficiale del Dortmund non è ancora arrivata a Torino, ma la stampa tedesca ha già iniziato a far trapelare informazioni precise a riguardo. Anche sull'eventuale ingaggio per il giocatore. Si parla di oltre due milioni a stagione. Roba da top player. La prossima stagione Ciro potrebbe parlare tedesco.