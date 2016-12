Bologna, ufficiale: Diamanti al Guangzhou

08:02 - Il Bologna ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Guangzhou di Lippi, campione di Cina e d'Asia, per la cessione di Alessandro Diamanti a titolo definitivo. Il fantasista azzurro ha firmato un contratto triennale per 6,9 milioni di euro, come ha annunciato lo stesso club orientale. Il trasferimento è stato reso possibile perché in Cina il calciomercato è ancora aperto, mentre il Bologna non potrà rimpiazzare il giocatore adeguatamente.

"Sono contento di poter iniziare insieme alla mia famiglia questa nuova avventura e esperienza di vita - il messaggio di saluto di Diamanti al Bologna - . Ringrazio tutta la società: il presidente che ha capito la mia scelta, i miei compagni, il mister, lo staff, tutti i dipendenti e soprattutto la città di Bologna che in due anni mi ha fatto sentire importante in campo e fuori. Spero solo di essere riuscito in qualche modo a trasmettere il mio entusiasmo per il 23 che ho indossato dal primo all'ultimo giorno. Grazie Bologna, Alino".