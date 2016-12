Bigon, via alla missione-mercato Europa

00:33 - Ore decisive per il mercato del Napoli. Come promesso da De Laurentiis, il ds Bigon è partito in missione per portare a casa rinforzi importanti per la nuova stagione. In cima alla lista c'è sempre il centrocampista del Bayer Leverkusen Cristoph Kramer (23) valutato 13 milioni di euro. Ma sul taccuino del ds azzurro ci sono altri due centrocampisti: Paul-Josè M'Poku (22) dello Standard Liegi e Leroy Fer (24) di proprietà del Norwich City.

Le trattative per il giocatore tedesco sono in fase avanzata: sarebbe già stato trovato l'accordo per il contratto con un quinquennale da 1,8 milioni a stagione. Per il jolly dello Standard Liegi servirebbe invece una cifra più bassa, intorno ai cinque milioni di euro. L'ultima suggestione è Leroy Fer, potente mediano scuola Feyenoord, reduce dalla spedizione in Brasile con la nazionale olandese.

NAPOLI-KRAMER, I DETTAGLI

E su Kramer ci sono altri dettagli. Benitez, già settimana prossima potrebbe avere a disposizione l'obiettivo numero uno per la linea mediana: ovvero Christoph Kramer, affare che negli ultimi giorni sembrava essere sfumato. I partenopei sono a un passo dall'intesa col Bayer Leverkusen, a cui andranno 13 milioni di euro. Per il giocatore, invece, è pronto un quinquennale da 1,8 milioni a stagione. Bigon nel suo viaggio conta di risolvere in fretta la trattativa.