Berisha apre alla Roma: "Se mi fanno l'offerta buona, ma attenzione a Juve e Milan" 

11:13 - Valmir Berisha apre alla Roma: "Ancora non sono stato a Roma, ma so che i giallorossi mi vogliono. Un mio arrivo a Gennaio? Se mi offrono un buon contratto è possibile, ma sono inseguito anche da altri club sia in Italia che in Europa". L'attaccante classe 1996 dell'Hamstads, che in patria è considerato da tutti come il nuovo Ibra, fa anche i nomi: "Atalanta, Chievo, Juventus e Milan mi vogliono". La Roma è in pole, ma attenzione alla concorrenza.

Il gioiellino ha parlato ai microfoni di Forzaroma.info e ha strizzato l'occhio ai giallorossi: "La Roma sarebbe comunque un'ottima ipotesi verrei molto volentieri". In Svezia, e non solo, tutti lo considerano il nuovo Zlatan Ibrahimovic che è anche il suo idolo: "Ovviamente".