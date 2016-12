Benatia: "Addio Roma, il Bayern è un sogno"

16:11 - Per Mehdi Benatia la Roma è già il passato. "Nella capitale ho vissuto momenti fantastici, ma adesso non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita", ha detto l'ex centrale giallorosso. "Sono felice che il mio trasferimento si sia concretizzato - ha aggiunto il marocchino senza nascondere l'entusiasmo per il cambio di maglia -. Il Bayern ha grandi giocatori, la squadra è eccellente ed è un sogno farne parte".

Grazie Roma, dunque, ma ora c'è il Bayern. Benatia è arrivato in Baviera col suo agente per le visite mediche e la firma sul contratto di cinque anni. Un lieto fine rincorso per tutta l'estate e giunto alla fine di un lungo braccio di ferro tra Roma-Bayern e giocatore. "La trattativa si è trascinata per un po', a volte ho pensato che non si sarebbe sbloccata - ha ammesso il difensore -. Guardiola mi voleva a tutti i costi. Non vedo l'ora di lavorare con lui, è un allenatore molto forte".



E non è escluso che Benatia possa scendere in campo già sabato contro lo Schalke. "Io sono pronto per aiutare il Bayern a diventare ancora più forte, farò del mio meglio per disputare una stagione vincente", ha concluso il marocchino. La Roma è già dimenticata.

Manolas: "Ho rifiutato la Juve. Benatia? E' il passato"

Nel frattempo a Trigoria si guarda già avanti. Il futuro, in difesa, ha il nome e il volto di Kostantinos Manolas, difensore greco acquistato dall'Olympiacos per sostituire Benatia. "Ho fatto la scelta migliore ad accettare la Roma - ha detto - Deciderà Rudi Garcia se farmi giocare titolare già sabato con la Fiorentina, io comunque mi sento pronto non al 100% ma al 120%". "Ho rifiutato offerte da grandi club, inclusa la Juventus. Ma è stata una mia scelta venire qui, alla Roma" ha proseguito Manolas, che non risparmia una battuta sul difensore marocchino: "E' stato un bravissimo calciatore. Ma ora lui rappresenta il passato, io il presente. Mi ispiro a Thiago Silva".

"So che il club ha grandi aspettative e io mi sento all'altezza. Lavorerò sodo per non deludere il club. Non possiamo che puntare in alto, gli obiettivi sono grandi. Io punto allo scudetto, come tutta la squadra. Possiamo andare avanti anche in Champions League" ha concluso il centrale greco.