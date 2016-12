Behrami, visita a Milano: l'Inter è vicina 

17:11 - Valon Behrami al Forum di Assago: tappa milanese, passione per il basket (in campo l'Armani, per i play off), lunedì sera fuori dall'ordinario per il centrocampista svizzero, da due stagioni al Napoli, prossima tappa i Mondiali e -soprattutto- la gran voglia di Walter Mazzarri di riaverlo con sé, all'Inter. Già a gennaio lo aveva chiesto, a luglio si può fare. E Behrami a Milano, se vogliamo, è un indizio. Il dopo-Cambiasso ha già un erede designato.

Behrami è sotto contratto col Napoli fino al 2017. Quest'anno, complice anche un infortunio, è stato costretto a stare ai margini della prima squadra: 21 presenze in campionato. E anche le scelte di Benitez, sovente, lo hanno penalizzato. Per l'Inter, Behrami è anche una opzione in funziona dell'Europa League e dagli obblighi della lista-giocatori: 4 devono arrivare dalle giovanili nerazzurre, 4 dalle giovanili di un altro club italiano. E Behrami è arrivato al Genoa nel 2003, quando aveva da poco compiuto i 19 anni. La trattativa col Napoli, già formalmente aperta, continua.