Behrami: "Il problema al Napoli era il mio rapporto con Benitez" 

09:17 - Il motivo dell'addio di Behrami al Napoli ha un nome e un cognome: Rafa Benitez. Il centrocampista svizzero, ora all'Amburgo, ha spiegato il perché del divorzio: "Non è stato un problema tattico - ha detto - sono uno che lavora molto sul rapporto con l'allenatore e con Benitez questo non accadeva. Con Mazzarri avevo un grande rapporto, Benitez è un allenatore molto bravo, questo senza dubbio, ma che non ti dà tanto approccio".

L'ex laziale si è trasferito in Bundesliga per 4,2 milioni di euro. "Per me è stata un'esperienza unica e indimenticabile, da brividi - ha spiegato a proposito degli anni passati a Napoli - i tifosi mi hanno sempre dato la carica, quando recuperavo un pallone loro si esaltavano. In Germania mi aspetta un'esperienza di vita più tranquilla. Sono stato sorpreso dai messaggi arrivati dai tifosi azzurri dopo aver reso noto il mio addio e soprattutto di non aver ricevuto nessun messaggio negativo, come può accadere in questi casi". Infine una battuta su Fellaini, possibile nuovo acquisto del Napoli: "E' un giocatore di grande fisicità e sulle qualità non si discute, ma non so se sia l'uomo giusto per il centrocampo a due".