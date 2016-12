Bayern Monaco, ufficiale: preso Benatia dalla Roma

10:24 - E' arrivata la fumata bianca tra la Roma e il Bayern Monaco per Mehdi Benatia. I bavaresi, infatti, hanno trovato l'accordo offrendo ai giallorossi 26 milioni di euro più quattro di bonus. Il d.s. Walter Sabatini ha accontentato, quindi, il difensore marocchino che da tempo aveva chiesto alla società capitolina di poter giocare in un top club e quello guidato da Pep Guardiola rappresenta l'occasione della vita. Al suo posto in giallorosso Manolas.

L'ufficializzazione dell'affare è stata dal Bayern Monaco su Twitter chiudendo la telenovela degli ultimi giorni di mercato. La svolta in una cena tra alcuni giallorossi alla quale, però, Benatia non ha partecipato. E' passato solo per un saluto veloce. Un segnale che ormai il difensore era lontano anche dal gruppo.



Per un difensore che esce, uno che entra. Manolas è ufficialmente della Roma: ha firmato un quinquennale da 1.2 milioni di euro netti l'anno. All'Olympiacos 13 milioni di euro. Intanto non si molla nemmeno la pista che porta a Marko Basa del Lille. Romagnoli passa alla Sampdoria, ma ci sarà da stabilire la formula.