Bayern Monaco, assalto a Cuadrado: Shaqiri più 15 milioni

17:37 - Il pranzo presidenziale tra Fiorentina e Juventus può essere un buon momento per parlare anche di mercato. Tra una Fiorentina, intesa come carne, e un buon vino rosso, Marotta e Pradé potrebbero parlare anche del futuro di Juan Cuadrado, uomo indicato da Conte come rinforzo necessario alla Juventus. Virtualmente però, allo stesso tavolo potrebbe sedersi il Bayern Monaco con un'offerta in mano: 15-20 milioni di euro più il cartellino di Shaqiri.

Con una Bundesliga già in tasca da diversi mesi, in Germania - con la Champions League ferma ai box per i bavaresi in attesa dei quarti - non si parla di Bayern se non in chiave mercato. Guardiola sta pensando a come rinforzare ulteriormente la rosa nella prossima stagione e quello di Robert Lewandowski non sarà sicuramente l'unico rinforzo estivo. Il tecnico spagnolo ha indicato in Cuadrado un rinforzo gradito, un giocatore in grado di non far rimpiangere Ribery e Robben e dar loro un cambio all'altezza. Qualcosa in più di Shaqiri (24 partite, 6 gol) evidentemente, visto che Pep lo vorrebbe inserire nella trattativa con la Fiorentina una volta che i viola diventassero gli unici proprietari del cartellino del colombiano. L'offerta dunque è pronta a partire da Monaco di Baviera: 15-20 milioni più Shaqiri (valutato almeno 15 milioni). La Juventus è avvisata, ma anche la Fiorentina e il Barcellona.