Bastos sceglie la Roma, beffato il Napoli

19:54 - Clamorosa svolta di mercato intorno al nome di Michel Bastos. L'esterno brasiliano con passaporto francese, che aspettava solo una chiamata dal Napoli per imbarcarsi dagli Emirati Arabi e raggiungere la squadra azzurra per effettuare le visite mediche, alla fine ha scelto a sorpresa la Roma: decisiva la figura di Rudi Garcia. La formula è la stessa prevista per il trasferimento al club di De Laurentiis: prestito dall'Al Ain con diritto di riscatto.

Dopo Nainggolan, il Napoli dunque perde un altro duello di mercato con la Roma. Sembrava tutto fatto per l'arrivo dell'ex Lione e Schalke 04, deciso a rilanciarsi nel calcio che conta con la maglia azzurra alla corte di Benitez. Lo attendevano a Napoli già domenica per svolgere le visite mediche: prestito con diritto di riscatto già fissato a 3,5 milioni. E invece ecco il colpo di scena, con Bastos che alla fine opta per il giallorosso. Nell'improvviso dietrofront determinante la presenza in panchina di Rudi Garcia, suo ex allenatore nell'ultima stagione al Lille (2008-09, 14 gol in 37 presenze) prima del suo trasferimento al Lione.