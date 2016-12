Barcellona, rivoluzione d'estate: Vidal nel mirino

11:57 - Il Barcellona è alla fine di un ciclo. Per questo i catalani nella prossima sessione di mercato cercheranno di rivoluzionare la squadra con acquisti e cessioni eccellenti. Lo "sblocco" arrivato dalla Fifa ha restituito vivacità ai dirigenti che si concentraranno per lo più sull'Italia: nel mirino c'è Vidal, perfetto per dare nuova linfa al centrocampo spagnolo, mentre il percorso inverso lo potrebbe fare Sanchez. Intanto, tramonta la pista Mascherano-Napoli.

La brutta stagione e gli "scarsi" risultati nelle massime competizioni hanno convinto la dirigenza del Barcellona a rivoluzionare la squadra. Per quanto riguarda la porta, non verrà proposto il rinnovo di contratto a Pinto, mentre a Victor Valdes probabilmente sì. Comunque il portiere del futuro è già stato bloccato: Ter Stegen. In difesa invece, Puyol terminerà la sua carriera quest'anno, Bartra e Piqué rapprensentano la continuità, ma non sono esclusi tentativi per David Luiz, perfetto per il gioco catalano, e Hummels, roccioso centrale del Borussia Dortmund. Questi acquisti libererebbero Mascherano, pupillo di Benitez. A smorzare gli entusiasmi dei tifosi napoletani però, ci ha pensato l'agente dell'argentino, affermando che il giocatore, se mai dovesse lasciare il club, vorrebbe giocare in Premier League.



Gli scenari più interessanti appartengono al centrocampo. Un tentativo per Vidal è quasi scontato, ma la Juventus di sicuro non farà partire Pogba e Vidal insieme e, al contrario, potrebbero rimanere tutti e due. Il percorso inverso potrebbe farlo Sanchez, ma certamente non ci saranno scambi tra i due cileni: le trattative sarebbero separate. L'ex Udinese è perfetto nel 4-3-3 che Conte schiererà l'anno prossimo e con il probabile addio del suo sponsor principale, il Tata Martino, potrebbe decidere di lasciare Barcellona. Un altro partente sarà Fabregas, il Figliol prodigo sarebbe il colpo di mercato del Manchester United e il ritorno in Premier sarebbe più che gradito al fantasista ex Arsenal. E Messi? Non è più incedibile. I rapporti si sono incrinati, ma nulla che non può essere ricucito da un ritocco all'ingaggio. Anche perché, pare veramente difficile che qualcuno possa sborsare 250 mln, soprattutto con l'incombere del Fair Play Finanziario.