Barcellona, Rakitic firma fino al 2019

17:38 - Si sapeva già da giorni, ma ora è ufficiale. Ivan Rakitic è un giocatore del Barcellona. Il centrocampista croato ha firmato fino al 2019 con i Blaugrana ed è il primo colpo del mercato dei catalani del nuovo tecnico Luis Enrique. L'affare è stato concluso per 20 milioni di euro. Rakitic è impegnato con la sua Croazia in Brasile per il Mondiale, ma sicuramente starà già pensando a questo suo salto di qualità. Per lui finalmente in un top club.

Dopo l'ottima stagione a Siviglia, culminata con la vittoria dell'Europa League nella finale di Torino, è arrivata la meritata promozione in una delle più grandi squadre non solo di Spagna, ma d'Europa. Il suo acquisto rimpiazza l'addio di Fabregas. Farsi spazio in un centrocampo collaudato come quello dei catalani, da anni ormai affidato a Xavi, Busquets e Iniesta, non sarà facile. Fabregas ha faticato ad essere protagonista, Mascherano ha "trovato gloria" solo in difesa. Rakitic ha però, forse, un vantaggio: il tiki-taka non funziona più come prima e necessita di innovazioni. In questo contesto il croato può dire la sua. E' in rampa di lancio, questo è certo. Anche questo è un bel vantaggio.