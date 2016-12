Barcellona: Messi rinnova, Luis Enrique ritorna

22:09 - Passata la paura delle ultime ore, a Barcellona è tornata la serenità sul fronte Messi. Le parole rilasciate dalla Pulce sul social network Tencent Weibo "se il Barça vuole, me ne vado", sono state spazzate via dalla firma del giocatore sul nuovo contratto da 20 milioni di euro l'anno. Subitio dopo è arrivato anche l'annuncio ufficiale sul nome dell'allenatore: sarà l'ex blaugrana e romanista Luis Enrique. Per il 44enne contratto biennale.



"Questo pomeriggio Leo Messi e la società hanno firmato al Camp Nou la revisione del contratto - ha reso noto il club - , alla presenza del padre del giocatore, Jorge Messi, e del presidente Josep Maria Bartomeu. Durante la firma, Messi ha ripetutamente espresso il suo entusiasmo per il rinnovo". Insomma, la fumata bianca è arrivata, a fatica, ma è arrivata. Leo Messi ha migliorato il proprio contratto con il Barcellona portando il guadagno netto a sfiorare i 20 milioni di euro, con altri 4-5 da aggiungere in base ai risultati ottenuti dalla squadra catalana nella prossima stagione. Assieme all'argentino erano presenti, tra gli altri, il padre Jorge e il presidente Josep Maria Bartomeu. Il finale della favola è dolce. Quanto al capitolo allenatore, "il cda del Barcellona ha approvato questa sera la proposta del ds Andoni Zubizarretai di nominare Luis Enrique quale nuovo allenatore della prima squadra".

Ma ci sono stati anche altri annunci nella serata per gli azulgrana: ufficializzato l'arrivo del portiere Marc André Ter Stegen, mentre torneranno a far parte del gruppo anche Gerard Deulofeu y Rafinha Alcantara.